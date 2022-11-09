У Мелітополі кадирівець під наркотиками вистрілив в обличчя пацієнту лікарні [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Мелітополі кадирівець під дією наркотиків вистрілив в обличчя цивільному пацієнту прямо у лікарні. Про це повідомив міський голова міста Іван Федоров.
У міські стаціонари продовжують масово привозити на лікування окупантів. На цей раз лікарі вимушені були надавати допомогу кадирівцю у стані наркотичного сп'яніння. Той ледь не вбив свого цивільного сусіда по палаті, вистріливши чоловіку в обличчя.
Тільки завдяки професіоналізму лікарів чоловіка вдалося врятувати. Таке воно - життя в окупації. Повне жаху та смертельної небезпеки. Чекаємо на деокупацію!
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