У тимчасово окупованому Мелітополі кадирівець під дією наркотиків вистрілив в обличчя цивільному пацієнту прямо у лікарні. Про це повідомив міський голова міста Іван Федоров.

У міські стаціонари продовжують масово привозити на лікування окупантів. На цей раз лікарі вимушені були надавати допомогу кадирівцю у стані наркотичного сп'яніння. Той ледь не вбив свого цивільного сусіда по палаті, вистріливши чоловіку в обличчя.