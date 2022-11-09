Командування рф вирішило відвести війська з Херсону на лівий берег [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Російське командування вирішило відвести окупаційні війська з Херсону на лівий берег Дніпра.
Про це повідомилось на брифінгу нового командувача російських окупаційних військ в Україні Сергія Суровікіна.
"Найбільш доцільним варіантом є організація оборони по бар'єрному рубежу річки Дніпро... по лівому її берегу", - сказав він.
Суворкін заявив, що рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, але воно допоможе зберегти боєздатність угруповань військ.
За його словами, маневр окупаційних військ буде здійснено в найближчі терміни, і з'єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.
Міністр оборони Сергій погодився з пропозицією організувати оборону по рубежу річки Дніпро.
"Приступайте до відведення військ", - сказав він.
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