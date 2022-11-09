Російське командування вирішило відвести окупаційні війська з Херсону на лівий берег Дніпра.

Про це повідомилось на брифінгу нового командувача російських окупаційних військ в Україні Сергія Суровікіна.

"Найбільш доцільним варіантом є організація оборони по бар'єрному рубежу річки Дніпро... по лівому її берегу", - сказав він.

Суворкін заявив, що рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, але воно допоможе зберегти боєздатність угруповань військ.

За його словами, маневр окупаційних військ буде здійснено в найближчі терміни, і з'єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.

Міністр оборони Сергій погодився з пропозицією організувати оборону по рубежу річки Дніпро.

"Приступайте до відведення військ", - сказав він.