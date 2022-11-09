путін збирається поїхати на Донбас. Про це заявив сьогодні прес-секретар кремля пєсков. Щоправда, конкретних дат речник диктатора не назвав. Лише наголосив, що це природньо і час настане.

Тим часом американський генерал Бен Годжес спрогнозував, що українські військові звільнять Донбас від окупантів до кінця поточного року. Адже процес вже незворотній, зазначив він.

Важкі бої зараз тривають за Бахмут. Більше про ситуацію на східному фронті розкажуть мої колеги.

ЗСУ просуваються на Сватівському напрямку. Загарбникам від розлючених українців не сховатися навіть в окопах. Захисники виписали підірвали склад палива окупантів у селі Діброва, що на Луганщині. І взяли чергову партію бійців путіна у полон. Російські солдати цьому навіть зраділи.

Командование нас бросает. Мы военнослужащие 9 полка. Мы по трое суток не ели и не пили. Жили в окопах мокрых. Свои же по своим стреляют. Сидели трое суток, б..дь! по нам шмаляли свои! А Украина нас накормила, обула, одела. Мы это говорим, как есть. Без вранья. Глазами, которыми мы видели здесь, а не которые нам в уши ссут там.

На Донецькому напрямку ситуація залишається вкрай напруженою. Правоохоронці задокументували близько трьох десятків ударів по Донеччині. Мішенню росіян, як завжди, стали звичайні житлові будинки у Авдіївці, Бахмуті, Торецьку, Вугледарі, Соледарі, Нью-Йорку, Петрівці, селах Красногорівка та Карлівка. На жаль, є загиблі та травмовані серед мирного населення. Під час обстрілу у Краматорську був поранений 8-річний хлопчик. Та попри цей жах, люди намагаються виживати та у вже деокупованних населених пунктах. Готуються до зими і сподіваються відшукати своє майно, яке, тікаючи, армія "асвабадітєлєй" прихопила із собою.

Есть много краденных вещей, которые сейчас в Лимане в отделе полиции находятся, мы не можем установить их хозяевов. Для того, чтобы нам понять чье оно и вернуть владельцам, нам надо знать и что у кого было похищено. Допустим, имення по Рубцам, есть группа, которая мародерила. Практически два Камаза бытовой техники и разного имущества.

Місцеві із жахом згадують: росіяни хапали усе, що впадало до ока. Вантажили на автівки і тікали. Щоправда, недалеко. Красномовні підтвердження їх злочинів тепер металобрухтом стоять на території пограбованих сіл.

Віктор Князєв - староста Коровоярського старостинського округу Лиманської громади:

Слава Богу, що прийшов час, коли Україна повернулася в село і життя повертається. Як кажуть, на свої круги. Он в Уралі і мотоцикл стоїть. Згорівший. Звичайно, десь у когось украли. Все згоріло. І ті, хто вкрали згоріли і техніка та, що була. Усе, що, як кажуть, погано лежало, усе вони забирали собі і мотоцикли, і велосипеди - не гребували нічим.

Тут нарешті позбавилися незваних російських гостей. Тепер ті, кому пощастило вижити під час окупації, хочуть якомога швидше по-людськи перепоховати своїх рідних.

А це вже Торецьк. Від міста залишилися руїни.

Олександр Гадько - дільничний офіцер ГУ НПУ в Донецькій обл.:

Центр города. Раньше тут движение было, а сейчас - ничего.

До війни тут нараховували понад 60 000 тисяч населення, наразі проживає лише 13 000 місцевих.

Аби люди змогли вижити, гуманітарну допомогу розвозять правоохоронці.

Руслан Осипенко - керівник ГУ НПУ в Донецькій обл.:

Місто Торецьк, як і Бахмут, межує із такими містами, як Майорськ, Зайцеве. Де ідуть зараз запеклі бої. Особовий склад перебуває на місцях. Займається охороною громадського порядку, приватних будинків. В більшості ми супроводжуємо грузи. Це - надання гуманітарної допомоги.

А ось у росіян, здається, надія хоча б вижити після відправки в Україну згасає з кожним днем. Мобілізовані вже починають розуміти, що відбувається і навіть наважуються про це говорити.

Бойцам в Орел в боевых условиях нужно открыть банку. Что этим ножом можно?! Руку отрезать!

Тим часом українське військо в повній бойовій амуніції готове бити "лаптєногих". Бо наші бійці примудрилися підготувати до зими навіть пухнастих побратимів.