У НАТО відреагували на заяви росії щодо виходу з Херсона [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
НАТО обізнане з приводу заяв російського командування про відведення окупаційних військ з Херсона, проте чекає на інформацію щодо розвитку подій на землі.
Про це повідомляє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Ми чули заяви, але ми, звісно, будемо чекати, аби побачити, що дійсно відбуватиметься на землі", - сказав він.
Так, Столтенберг нагадав, що росіяни спочатку вийшли з північної частини України та частини Харківської області, наразі українські захисники крок за кроком вибивають окупантів з Херсонської області.
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