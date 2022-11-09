ЗСУ встановили прапор у Калинівському Херсонської області (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові встановили прапор України у селі Калинівське, що у Херсонській області.
Про це повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
"9-те листопада, один із самих важких днів, але самих гарних заходів сонця", - йдеться у заяві.
Військовий ЗСУ заявляє, що село Калинівське Херсонської області звільнено.
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