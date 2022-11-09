Зеленський попередив рф про наслідки підриву Каховської ГЕС [ Редагувати ]
Підрив Каховської ГЕС означатиме для росіян оголошення війни усьому цивілізованому світу.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Я хочу зараз ще раз і окремо попередити кожного, хто у Москві ухвалює ті чи інші рішення. Будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС і затопити нашу територію та обезводити Запорізьку АЕС означатиме оголошення вами війни усьому цивілізованому світу. Подумайте, що з вами буде тоді", - наголосив президент.
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