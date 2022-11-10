Британська розвідка назвала причини відступу російських військ із Херсона [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Відхід російських військ із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, 9 листопада військовий міністр Сергій Шойгу наказав вивести російські війська із західного берега Дніпра у Херсоні на півдні України. Генерал Сергій Суровікін, командувач російських військ в Україні, підтвердив, що вони відійдуть на оборонні позиції вздовж річки Дніпро, назвавши основною причиною вирішення проблеми із поповненням запасів.
За даними британської розвідки, здатність росії підтримувати свої сили на західному березі Дніпра опинилася під загрозою через українські удари по російських маршрутах постачання. Під час відступу російські війська зруйнували кілька мостів і, ймовірно, заклали міни, щоб уповільнити та затримати просування українських військ.
"Втрата західного берега Херсона, швидше за все, завадить Росії здійснити своє стратегічне прагнення створити сухопутний міст, який веде до Одеси", - вважають у Міноборони Британії.
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