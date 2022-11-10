Міністр-координатор з морських справ та інвестицій Індонезії Лухута Бінсар Панджаітан, який відповідає за підготовку саміту G20, заявив про те, що президент України Володимир Зеленський не поїде на саміт G20 до Індонезії.

Так, відповідаючи на запитання, чи буде президент України Володимир Зеленський присутній на саміті G20, він сказав, що Володимир Зеленський також не буде.

Також досі президент США Джо Байден підтверджував свою участь у саміті G20.

Коментуючи відсутність президента рф володимира путіна на саміті, координатор зазначив, що "може бути, це буде найкраще для всіх нас".

Як повідомлялось, саміт G20 відбудеться на Балі в Індонезії 15 та 16 листопада.