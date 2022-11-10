Бійці Сил спецоперацій України на Херсонському напрямку знищили російські бойові машини десанту, в яких перебували окупанти.

Про це повідомляє ССО ЗСУ в Telegram.

Зазначається, що оператори тактичної групи ССО за допомогою двох точних пострілів знищили дві ворожі БМД з екіпажем.

При цьому під час атаки частина ворожих солдатів спробувала втекти, але їм це не вдалося.