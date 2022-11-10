Бійці знищили техніку росіян разом з екіпажем на Херсонському напрямку (відео) [ Редагувати ]
Бійці Сил спецоперацій України на Херсонському напрямку знищили російські бойові машини десанту, в яких перебували окупанти.
Про це повідомляє ССО ЗСУ в Telegram.
Зазначається, що оператори тактичної групи ССО за допомогою двох точних пострілів знищили дві ворожі БМД з екіпажем.
При цьому під час атаки частина ворожих солдатів спробувала втекти, але їм це не вдалося.
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