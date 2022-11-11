Це вже не перший такий подарунок для рятувальників

Фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій, які щодня рятують українців, й самі іноді потребують допомоги. Особливо з оснащенням на передовій. Працюють в наднебезпечних умовах. Тож бронежилети просто необхідні. Яка ситуація із забезпеченням захисним обмундируванням - подивіться!

Водій навантажувача перевозить з місця на місце палети з вантажем. На піддонах - стратегічний і життєвонеобхідний вантаж! Бронежилети.

Руслан Яринко, співзасновник Львівського оборонного кластера:

Плюс-мінус статистика війн світових говорить, що 80% - це все-таки уламкові ураження, 20% - це кульові. Четвертий клас захисту він передбачає захист балістичний від набоїв 5.35 на 39. Це куля ПП - підвищеної пробиваємості з термозміцненням усередині. В принципі це більшість набоїв, які використовуються в тому числі нашими ворогами на передовій.

Ці хлопці добре знають - бронежилети на передовій потрібні і бійцям, і медикам, і рятувальникам. Після повномасштабного вторгнення росії разом з однодумцями волонтери налагодили масове виробництво військового обмундирування та його відправку в зону бойових дій.

Іван Лиховид, співзасновник Львівського оборонного кластера:

Ми вийшли на кількість, в деякі дні це були дві тисячі бронежилетів в день. Це просто колосальна кількість, якої б нереально було б організувати, якби це був комерційний проєкт. Так як це був громадський проєкт, ми залучали найбільші фабрики, найбільші підприємства.

Волонтери звітують - уже передали на фронт понад 85 тисяч бронежилетів! Але попит на захисне обмундирування й досі великий. Цю партію, у дві тисячі екземплярів, хлопці передають рятувальникам, які працюють на передовій.

Сергій Крук, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України:

Після того, як військові звільняють території, заходять піротехнічні підрозділи, які забезпечують безпеку на територіях і можливість для роботи комунальних служб. Після того заходять аварійно-відновлювальні підрозділи, пожежні і так далі.

Розібралися, відпустили вже. Перше це головне захистити летальну зону. Яремова яма осьо. Берете фалангу пальчика, приложили кісточку до кістки, бачите свій ніготь, ось це мінімальна висота має бути плита.

Це вже не перший такий подарунок для рятувальників. Раніше волонтери надали саме фахівцям ДСНС дві з половиною тисячі бронежилетів. Аби виконуючи задачі на лінії фронту, вони наші хлопці були максимально захищені.

Максим Плєхов, голова Львівського оборонного кластера: