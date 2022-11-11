У Херсоні обвалився Антонівський міст (фото) [ Редагувати ]
Сьогодні, 11 листопада, у Мережі з’явилися фото зруйнованого Антонівського мосту, який з’єднував два береги Херсонщини.
Удари по мосту активно завдавалися від серпня, вони були спрямовані на те, аби окупанти не могли стягувати війська і техніку.
Нагадаємо, потужний наступ почався, коли ЗСУ підірвали ключові мости на Херсонщині.
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