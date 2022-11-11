Карта бойових дій: ЗСУ зайшли ще у чотири села на півдні [ Редагувати ]
Українські військові продовжують звільняти населені пункти на правому берегу Херсонської області. Про це свідчить карта війни Deepstatemap.
Згідно з даними карти, наші захисники зайшли у село Чайкине Дар'ївської сільської громади Херсонського району, а також у села Високе та Львівські Отруби у Бериславському районі.
До того ж, під контроль ЗСУ перейшло село Клапая у Чорнобаївській сільській громаді Херсонської області.
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