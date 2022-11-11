Станом на п'ятницю, 11 листопада, кількість загиблих внаслідок нічного ракетного удару по житловому будинку у Миколаєві знову зросла. Про це повідомляється у Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

У лікарні померла ще одна людина.

На жаль, у лікарні померла ще одна людина в результаті сьогоднішнього обстрілу багатоповерхівки. На даний момент кількість жертв досягла 7 осіб.

Рятувальникам уже вдалося деблокувати тіла всіх загиблих із-під завалів будинку.