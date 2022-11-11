Херсон повернувся під контроль України - ГУР [ Редагувати ]
У п'ятницю, 11 листопада, Херсон повернувся під контроль українських військ. Таку заяву зробили у ГУР МО.
ЗСУ вже заходять в місто.
Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів - під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено.
Окупантів закликають здатися.
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