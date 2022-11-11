Чого терміново потребує Україна для перемоги над росією. Звіт про це підготував один із найавторитетніших аналітичних центрів світу. У Королівському інституті оборонних досліджень RUSI (РУСІ) назвали основні загрози від росії та перерахували види озброєння, що терміново необхідне Києву. Зокрема, експерти наполягають на негайному постачанні бомбардувальників. З усіма подробицями безпрецедентного звіту - Світлана Чернецька із Лондона.

Новий звіт Королівського інституту оборонних досліджень Rusi зосереджений на повітряній війні. Він особливо актуальний зараз - коли росія активізувала ракетні атаки всієї території України. Це перший докладний аналіз нагальних потреб Києва і рекомендації - як їх забезпечити. Але насамперед робота британських експертів підкреслює важливість саме протиповітряної допомоги Києву. Бо москва продовжує виснажувати українські запаси ракет, а наявні системи ППО просто не здатні захистити всю територію країни. Адже потрібні й на передовій, щоби утримувати ворожу авіацію подалі, і в тилу - для захисту об'єктів інфраструктури. Поки що ЗСУ вдається закривати небо від російських бомбардувальників - вони бояться залітати в український простір. Але щойно у Києва вичерпаються резерви й нічим буде відбивати повітряні атаки, ворожі винищувачі можуть завдати шкоди дуже великих масштабів.

Джастін Бронк, провідний автор звіту, аналітик Королівського інституту оборонних досліджень Rusi:

Суровікін - нинішній командувач сил, раніше був головою російських повітряних сил у Сирії. І одна із його тактик, яку використовували у Сирії - це систематично завдавати ударів по пекарнях, газових і водних розподілювачах та лікарнях. Саме для того, щоби зробити ці оточені райони в містах Голмс, Алеппо і Дамаск неможливими для життя. І цим змусити людей втікати, щоби їм було легше завоювати ці міста. В Україні не точнісінько така сама стратегія, але в нього є, на жаль, доволі успішний досвід, зокрема, у Сирії, використання звірств проти цивільного населення як військової тактики.

Щоб росіяни не перетворили Україну на другу Сирію, зі стертими з лиця землі містами, автори доповіді закликають Захід допомогти Києву насамперед із боєприпасами для радянських установок С-300 і "Бук". Їх дуже активно використовують для збиття російських ракет. Але оскільки системи застарілі, то й запасів для них по світові не так багато. Україна вже застосовує західні системи, зокрема Nasams і Iris-t. Але й тут не все гладко. Цих установок теж не так багато у світі, і виробництво ракет до них доволі повільне. Річ у тім, що ні США, ні Велика Британія чи Франція - ніколи не потребували потужної наземної протиповітряної оборони. У всіх воєнних конфліктах за останні 30 років Захід встановлював повітряну перевагу завдяки бойовим літакам. І саме їх негайно потребує Україна для ефективного захисту своєї території, наполягають військові експерти "Русі".

Джастін Бронк, провідний автор звіту, аналітик Королівського інституту оборонних досліджень Rusi:

Особливо те, що стосується бойових літаків, то ми намагаємося пояснити військову доцільність, але так само і політичну. Бо саме цей клас збройних систем вважають, на мою думку неточно вважають, як більш ескалаційний, більш вагомий і символічний. Частина цього звіту намагається пояснити, чому бойові літаки необхідні, і чому час для організацій їх постачання - саме зараз. А також висвітлити те, що найочевидніше можливе рішення, зокрема винищувачі F-16 - не обов'язково найкраще рішення.

Цей звіт однаково корисний і Києву, і Західним партнерам. Бо експерти не лише вивчили потреби України, але й проаналізували, яка техніка зможе найкраще, найшвидше і найрезультативніше забезпечити їх. А ще які машини є в наявності по світу і не надто складні в експлуатації. Таким чином, аналітики дійшли висновку, що американські винищувачі F-16 - не підійдуть, через те, що потребують довгих злітних смуг та ще й складні в обслуговуванні. Бомбардувальники F-18 - значно кращий варіант для українських сил, але більшість із них в поганому стані, і взагалі їх не так багато. Ідеальним варіантом експерти "Русі" назвали шведські штурмовики Gripen.

Джастін Бронк, провідний автор звіту, аналітик Королівського інституту оборонних досліджень Rusi:

Українські повітряні сили роблять дуже цінну роботу, але їхні бойові літаки навіть близько не рівня російським літакам. Вони показали героїчну роботу на початку війни, коли системи протиповітряного захисту було непросто відрегулювати та перемістити, але ті успіхи, яких вдалося досягнути, були не завдяки наявній техніці, а не зважаючи на неї.

Джастін Бронк запевняє: цей звіт вже викликав хвилю цікавості й з боку західних військових чиновників, і з боку політиків. Бо підготували документ незалежні експерти, які виклали голі факти та дійшли незаангажованих висновків. А для Києва це стане ще одним аргументом при обґрунтуванні запитів щодо допомоги з посилення протиповітряної оборони.