Під Києвом у багатоповерхівці троє людей загинули від чадного газу [ Редагувати ]
У багатоповерхівці в Софіївській Борщагівці на Київщині троє людей загинули від чадного газу. Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Сьогодні в одній із квартир на другому поверсі виявили тіла молодого подружжя, курсантів одного із навчальних закладів. Вранці чоловік і дружина не з’явились на навчання, а коли з дозволу рідних зламали двері, знайшли загиблих із характерними ознаками отруєння чадним газом.
У цьому ж будинку на четвертому поверсі (по цьому ж стояку) виявили і тіло 17-річної дівчини, яка також загинула від отруєння. В обох квартирах було встановлено автономні газові котли для обігріву.
Зараз на місці події працюють поліцейські, криміналісти та газова служба. Тривають евакуаційні заходи.
Людей закликають терміново перевірити справність роботи обігрівальних приладів, в тому числі газових котлів.
Враховуйте той факт, що на час відсутності світла, системи вентиляції можуть дати збій. У разі якщо ви відчули запах газу, закрийте газові крани, провітріть приміщення, повідомте газову службу.
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