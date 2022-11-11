У багатоповерхівці в Софіївській Борщагівці на Київщині троє людей загинули від чадного газу. Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Сьогодні в одній із квартир на другому поверсі виявили тіла молодого подружжя, курсантів одного із навчальних закладів. Вранці чоловік і дружина не з’явились на навчання, а коли з дозволу рідних зламали двері, знайшли загиблих із характерними ознаками отруєння чадним газом.

У цьому ж будинку на четвертому поверсі (по цьому ж стояку) виявили і тіло 17-річної дівчини, яка також загинула від отруєння. В обох квартирах було встановлено автономні газові котли для обігріву.

Зараз на місці події працюють поліцейські, криміналісти та газова служба. Тривають евакуаційні заходи.

Людей закликають терміново перевірити справність роботи обігрівальних приладів, в тому числі газових котлів.