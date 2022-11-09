Вже майже 2,5 тисячі житлових будинків відновлено з моменту деокупації Київщини. Це і приватні оселі, і багатоповерхівки. Однак, чимало людей ще досі не мають постійного даху над головою.

Тому в області взялися зводити модульні містечка як тимчасове житло. Михайло Манилюк бачив процес на власні очі.

На наших очах будівельники складають такий собі конструктор із контейнерів.

У цьому селі Дмитрівської громади на Київщині встановлюють модульне містечко. Ця металева конструкція - одна з частин усієї секції. Її потрібно точно приєднати до інших модулів. За допомогою підйомного крана.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Металеву конструкцію встановлюють на фундамент. Це буде кухня. Де мешканці зможуть приготувати собі їсти.

Контейнер руками не піднімеш - жартує Тарас. Чоловік працює оператором крану п'ятнадцять років.

Тарас, крановщик:

Надо дивитися за людьми, щоб нікого не поранити. Акуратно зачіплюють, акуратно підіймаємо і опускаємо, монтіруємо так, як треба.

Опустивши модуль на землю, хлопці за допомогою ломів підганяють його під належний рівень.

Владислав, будівельник:

Виставлялось під рівень, але ж в нього вага дві тонни. Десь щось продавило. - Сили вистачає? - Вистачає. - Це ви за два дні стільки встановили? - Це ще мало. Налагоджувався процес довго, а так. - Буває швидше? - За день один домік. Одна секція, да.

Владислав зі своєю бригадою такі модульні містечка вже встановлювали в Ірпіні, Бучі, Макарові, на Чернігівщині. Ці будиночки Україні безкоштовно передає Польща. Одне таке поселення вміщує в середньому триста п'ятдесят осіб. Кожна секція складається з двадцяти двох кімнат.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Через російську збройну агресію 700 сімей у Дмитрівській громаді залишилися без житла. Дехто досі живе у родичів чи друзів. Декому уже відновили будинки, а декому доведеться зимувати ось тут у модульному містечку. Цю кімнату площею 15 квадратних метрів обладнають меблями - двоярусними ліжками, столом та шафами. Це тимчасові і майже домашні умови.

Також тут є душ і туалет. Простора кухня із уже встановленою робочою зоною. До будиночків будуть підведені комунікації, та забезпечено обігрів. Працюватиме система оповіщення. Передбачається облаштування генераторів, на випадок відключення електроенергії.

Тарас Дідич, голова Дмитрівської громади:

На території Дмитрівської громади буде змонтовано два модульних містечка. Ми і зараз будемо продовжувати відновлювати знищені будинки, а паралельно для того, щоб всетаки людям було де перезимувати - монтуємо модульні містечка. В нові будинки ми заселили тільки 5 сімей. Одинадцяти сімʼям по програмі нове житло виділені квартири і зараз нам потрібно буде надати допомогу людям в переоформленні на них нових квартир. Ста тридцяти сімʼям буде надана можливість модульні будиночки.

За словами голови Дмитрівської громади, розселення людей у модульних містечках - вимушений крок. На ремонт і відновлення понівечених війною житлових будинків - бракує грошей.

Тарас Дідич, голова Дмитрівської громади:

Там, де капітальні ремонти - за кошти, які надає область. Зараз, якщо вдасться, два будинки будуть іти по програмі міжнародної допомоги. Модульні містечка фінансуємо монтаж за кошти громади.

Минулого тижня модульне містечко відкрили у Василькові на Київщині. Там житимуть більш як три з половиною сотні людей. Зокрема, переселенці, які евакуювалися з окупованих та прифронтових регіонів, а також мешканці васильківської багатоповерхівки, що була зруйнована внаслідок російського авіаудару.

Олексій Кулеба, голова Київської ОВА:

Для нас важливо, щоб люди відчували себе, як вдома. І для нас важливо, щоб для них це не був таким стресовим знаходженням в нашій Київській області. Ми робимо все для того, щоб люди були щасливі, для того, щоб вони жили в комфорті.

Загалом на території Київщини вже облаштували тринадцять модульних містечок. За підрахунками посадовців Міністерства розвитку громад та територій, там проживатимуть близько п'яти тисяч осіб.