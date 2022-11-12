ЗСУ продовжують просуватися в Херсонській області та закріплюватися на позиціях. Про це повідомляє начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Також українські військові збирають трофейну техніку росіян та беруть у полон окупантів.

Ми продовжуємо просуватися і в тому числі зачищати території, закріплюватися на позиціях, які зайняли й на нових теж.

При цьому вона акцентувала, варто розуміти, що ворога ще багато залишається на правому березі Дніпра.

Також ми намагаємося знаходити тих, кого "забули" спеціально чи випадково, тому що при тій "евакуації", яку вони собі влаштували перше і друге можливо. Поповнюємо обмінний фонд і трошки російського ленд-лізу. Продовжуємо роботу і по звільненню населених пунктів. Думаю, що до вечора будуть гарні новини.

За її словами наразі продовжується підрахунок "трофеїв", до складу яких увійшли артилерійські системи, бронетехніка і танки.

Все це ми скомпонуємо і повертатимемо ворогу вже у вигляді ударів.

Додамо, щодо Кінбурнської коси (яка є єдиною окупованою територією в Миколаївській області), Гуменюк підкреслила, що по цьому питанню триває бойова робота.