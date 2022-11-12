У Києві та 8 областях вводять екстрені відключення світла [ Редагувати ]
У суботу, 12 листопада, у Києві, а також ще у восьми областях України запроваджують екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго".
Наголошується, що зараз додатково застосовані аварійні відключення споживачів у столиці та Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Донецькій областях.
Це тимчасовий вимушений крок для збалансування енергосистеми. Ушкодження, завдані енергетичною інфраструктурою під час вчорашньої атаки ворога, призвели до зростання навантаження на діючу частину електромереж.
Як додали в компанії, перевантаження може стати причиною нових пошкоджень та збільшення термінів ремонту, аварійні відключення запобігають необхідності застосовувати ще більші обсяги обмежень.
Після стабілізації ситуації у цих регіонах продовжать діяти планові відключення.
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