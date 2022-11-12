Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган планує найближчими днями зателефонувати своєму українському колезі Володимиру Зеленському, щоб дізнатися про його позицію щодо переговорів з росією. Про це повідомляє Anadolu.

За словами Ердогана, він розраховує поговорити із президентом росії володимиром путіним. Турецький лідер хоче "обговорити шляхи діалогу та подальшого кроку у напрямку світу".

Однак він зазначив, що позиції путіна з цього питання недостатньо, і він має намір порушити цю тему в бесіді із Зеленським.