Ердоган знову зателефонує Зеленському: про що будуть говорити [ Редагувати ]
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган планує найближчими днями зателефонувати своєму українському колезі Володимиру Зеленському, щоб дізнатися про його позицію щодо переговорів з росією. Про це повідомляє Anadolu.
За словами Ердогана, він розраховує поговорити із президентом росії володимиром путіним. Турецький лідер хоче "обговорити шляхи діалогу та подальшого кроку у напрямку світу".
Однак він зазначив, що позиції путіна з цього питання недостатньо, і він має намір порушити цю тему в бесіді із Зеленським.
Все це дозволить нам зрозуміти, чи зможуть посередницькі зусилля Туреччини наблизити світ? Ну а зараз, для нас важливо зберегти дієвість "зернового коридору.
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На них Республіканці розраховували на яскраву перемогу, яка надасть їм контроль над обома палатами Конгресу. Однак поки можуть радіти лише незначній перевазі у палаті представників.
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