Повітряна тривога по всій Україні: окупанти підняли в небо винищувачі [ Редагувати ]
Фото: соцмережі
У суботу, 12 листопада, в Україні по всій території оголошена повітряна тривога. Про це свідчить карта повітряних тривог.
Ймовірною причиною є зліт російських винищувачів в Білорусі.
За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", у Білорусі фіксують зліт винищувачів.
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