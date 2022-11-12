росіяни облаштовують оборону на лівому березі Дніпра: подробиці від Генштабу [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Після втечі з Херсону, окупанти продовжують облаштовувати оборону на лівому березі Дніпра. Тим часом на звільнених територіях регіону продовжуються стабілізаційні заходи.
Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.
"Противник удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра. Водночас продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", - пише пресслужба Генштабу.
Протягом доби росіяни завдали:
- 14 авіаційних ударів;
- 10 ударів з РСЗВ.
Внаслідок обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів Донецької, Дніпропетровської та Сумської областей.
Підтверджено інформацію про ураження зосередження окупантів у Луганській області, в районі населеного пункту Гірське. Внаслідок удару загинули 27 окупантів, ще 18 отримали поранення.
"Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника", - додає пресслужба.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління росіян, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти окупантів.
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