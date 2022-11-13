Втеча росіян з Херсона підриває довіру до путіна та розпалює розкол у Кремлі - ISW [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Втеча російських окупантів з Херсона підірвала довіру до керівника Кремля володимира путіна та поставила під сумнів його здатність виконувати свої військові обіцянки.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики вказують, що Олександр Дугін, якого називають ідеологом "руского міра", відкрито розкритикував президента рф.
"Він заявив, що путін, як "самодержавець", "повинен врятувати свою націю сам, інакше на нього чекає доля "короля дощів" (натякнув, що Путіна буде вбито, зіславшись на "Золоту гілку" сера Джеймса Фрейзера, де мовилося про те, що короля було вбито, тому що не зміг доставити дощ серед посухи", - пояснюють у звіті ISW.
За словами фахівців, Дугін водночас применшив роль інших осіб.
"Ідеолог "руского міра" зазначив, що командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін не несе відповідальності за політичне рішення про вихід з Херсона. Дугін підкреслив, що самодержець не може виправити це відхилення від ідеології одними публічними виступами, наголосивши, що "межа досягнута", - розповідають в Інституті вивчення війни.
Ба більше, інформують аналітики, Дугін згадав про застосування тактичної ядерної зброї, назвавши його "кінцем", і продовжив зауваження, що запізнілі російські зміни у військовій кампанії не спричинили жодного впливу на зміну перебігу війни.
В ISW зауважують, що російські пропагандисти дедалі частіше вимагають від Кремля та вищого військового командування кинути всі сили на війну проти України.
Один із них - Володимир Соловйов - закликав до повної мобілізації, а також звільнення некомпетентних чиновників після втечі росіян з Херсона.
"Пряма критика Путіна в середовищі провоєнної спільноти є майже безпрецедентною, а гучна атака Дугіна на Путіна може свідчити про зміни серед російських націоналістичних ідеологів", - вказують фахівці.
В Інституті вивчення війни додали, що у свою чергу деякі мілблогери натякнули, що Кремль зрадив місто Херсон, "продавши", а інші - що Кремль постійно здає свої території, не питаючи росіян
"Вони також поставили під сумнів легітимність заявленого 87% рівня підтримки російської анексії Херсонської області", - підсумували аналітики.
Інші висновки ISW:
- російські офіційні особи все більше нормалізують публічну і, ймовірно, незаконну депортацію тисяч українських дітей до росії.
- російське військове керівництво намагається і не може інтегрувати спеціальні військові формування в більш згуртовані бойові сили в Україні.
- російські джерела стверджують, що українські війська продовжують контрнаступальні операції у напрямку Кремінної та Сватового.
- Українські війська продовжують звільняти населені пункти на правому (західному) березі Дніпра в Херсонській області.
- Загарбники продовжували наступальні операції у напрямку Бахмута, Авдіївки та Вугледара.
- російські чиновники можуть намагатися уникнути виплат військовослужбовцям обіцяного грошового забезпечення.
- російські війська та окупаційні чиновники продовжують наражати на небезпеку мешканців та застосовувати до них заходи примусу.
по темі
ЗСУ продовжують просуватися в Херсонській області та закріплюватися на позиціях
У п'ятницю, 11 листопада, українські захисники повідомили про звільнення ще одного села Херсонської області
У Херсоні окупанти мінують усе, що можуть, включаючи квартири жителів
Міністр оборони України Олексій Резніков зробив заяву
Мер Олешек Херсонської області Євген Рищук заявив про те, що російські війська розстріляли цивільний автомобіль