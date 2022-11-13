Втеча російських окупантів з Херсона підірвала довіру до керівника Кремля володимира путіна та поставила під сумнів його здатність виконувати свої військові обіцянки.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що Олександр Дугін, якого називають ідеологом "руского міра", відкрито розкритикував президента рф.

"Він заявив, що путін, як "самодержавець", "повинен врятувати свою націю сам, інакше на нього чекає доля "короля дощів" (натякнув, що Путіна буде вбито, зіславшись на "Золоту гілку" сера Джеймса Фрейзера, де мовилося про те, що короля було вбито, тому що не зміг доставити дощ серед посухи", - пояснюють у звіті ISW.

За словами фахівців, Дугін водночас применшив роль інших осіб.

"Ідеолог "руского міра" зазначив, що командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін не несе відповідальності за політичне рішення про вихід з Херсона. Дугін підкреслив, що самодержець не може виправити це відхилення від ідеології одними публічними виступами, наголосивши, що "межа досягнута", - розповідають в Інституті вивчення війни.

Ба більше, інформують аналітики, Дугін згадав про застосування тактичної ядерної зброї, назвавши його "кінцем", і продовжив зауваження, що запізнілі російські зміни у військовій кампанії не спричинили жодного впливу на зміну перебігу війни.

В ISW зауважують, що російські пропагандисти дедалі частіше вимагають від Кремля та вищого військового командування кинути всі сили на війну проти України.

Один із них - Володимир Соловйов - закликав до повної мобілізації, а також звільнення некомпетентних чиновників після втечі росіян з Херсона.

"Пряма критика Путіна в середовищі провоєнної спільноти є майже безпрецедентною, а гучна атака Дугіна на Путіна може свідчити про зміни серед російських націоналістичних ідеологів", - вказують фахівці.

В Інституті вивчення війни додали, що у свою чергу деякі мілблогери натякнули, що Кремль зрадив місто Херсон, "продавши", а інші - що Кремль постійно здає свої території, не питаючи росіян

"Вони також поставили під сумнів легітимність заявленого 87% рівня підтримки російської анексії Херсонської області", - підсумували аналітики.

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