"США рішуче налаштовані допомогти Україні захистити критичну інфраструктуру" - Блінкен [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Сполучені Штати готові надавати Україні безпекову, гуманітарну й економічну підтримку стільки часу, скільки буде потрібно.
Про це повідомляє державний секретар Ентоні Блінкен під час зустрічі з главою МЗС Дмитром Кулебою, оприлюднену Держдепом США.
Американський дипломат відзначив великі ризики для енергетичної інфраструктури України через постійні російські атаки.
За словами Блінкена, рф продовжує жорстоку кампанію, "спрямовану на ліквідацію енергетичної інфраструктури" - всього необхідного для того, аби було світло, тепло взимку.
"Ми рішуче налаштовані допомогти Україні захистити критичну інфраструктуру, а також, звичайно, замінити й відремонтувати ту, що пошкоджена", - запевнив держсекретар.
по темі
На них Республіканці розраховували на яскраву перемогу, яка надасть їм контроль над обома палатами Конгресу. Однак поки можуть радіти лише незначній перевазі у палаті представників.
США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $400 млн. До нього включили чотири системи ППО Avenger, ракети для ППО Hawk та РСЗВ HIMARS, 100 вантажівок HMMWV і снаряди
США фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона
Атаки дронів на українські міста, вибухи, блекаути, і черги по воду… Про те, що відбувається в Україні, чиновники Державного департаменту знають не лише із теленовин чи сухих аналітичних довідок.
США та НАТО не виключають початок мирних переговорів щодо війни в Україні
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван провів непублічні переговори з радником президента росії із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим. Про це повідомив The Wall Street Journal