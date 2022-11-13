У Києві можуть збільшити час вимкнення світла: у ДТЕК назвали умову [ Редагувати ]
Тривалість відключень електроенергії в Києві може суттєво зрости. Про це попередив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
За його словами, тривалість відключень електроенергії побутовим споживачам Києва може зрости через несприятливі погодні умови.
У зимовий період зростає рівень споживання населенням енергії, що негативно позначатиметься на українській енергомережі.
Як зазначає Дмитро Сахарук, обмеження електроспоживання у Києві з настанням холодів можуть посилитися, якщо пропускна спроможність мереж, за якими електроенергія надходить столичним побутовим споживачам, залишиться на такому ж рівні, як зараз.
"У нас, коли знижуватиметься температура, то споживання зростатиме. Десь кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому", - додав Сахарук, анонсуючи можливе збільшення тривалості відключень світла.
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