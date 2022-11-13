Байден обговорить війну в Україні із Сі Цзіньпіном під час саміту G20 [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Війна на території України буде однією з головних тем під час зустрічі президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна під час саміту G20.
Як пише видання, переговори віч-на-віч відбудуться у той момент, коли відносини між країнами впали до найнижчого рівня за останні десятиліття.
Президенти зустрінуться на індонезійському острові Балі напередодні саміту G20.
За словами Байдена, раніше він провів багато часу з Сі Цзіньпіном та "мав з ним відверті розмови". Президента США сподіваються побудувати основу для відносин між країнами та забезпечити наявність правил, які обмежать конкуренцію між ними. Водночас Байден не планує йти на будь-які фундаментальні поступки під час зустрічі зі своїм колегою й хоче, аби вони виклали власні "червоні лінії".
Представники Білого дому стверджують, що зустріч президентів навряд чи принесе конкретні результати. Також не варто очікувати спільних заяв. Однак переговори все ж можуть стабілізувати відносини.
Зазначається, що Байден також буде "беззаперечним" у своєму захисті України. Китай тим часом уникає критики в сторону росії, однак й надалі утримується від поставок зброї країні-окупанту.
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