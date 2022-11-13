США готують новий пакет військової допомоги для України [ Редагувати ]
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив про те, що США вже розпочали підготовку нового пакету військової допомоги Україні, який анонсують у найближчі тижні. Про це він сказав під час брифінгу.
За його словами, Сполучені Штати Америки й надалі зберігатимуть стабільність у питанні надання Україні військової допомоги.
Ви знаєте про один пакет допомоги, про який ми щойно оголосили, буде й інший у найближчі кілька тижнів.
Він також додав, що пакет допомоги буде приблизно того ж обсягу, що й попередні.
При цьому Салліван наголосив, що Білий дім проводить консультації з Конгресо
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