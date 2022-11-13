У неділю, 13 листопада, у центрі Стамбула стався вибух. Внаслідок інциденту поранення різного ступеня тяжкості отримали понад 80 людей. Про це заявив віце-президент Туреччини Фуат Октай, повідомляє TRT Haber.

Наразі відомо, що стався терористичний акт внаслідок підриву вибухівки зловмисником, який, за нашими оцінками, є жінкою. Ми втратили 6 людей, 4 з них - на місці події. У нас 81 поранений, двоє з них у тяжкому стані.

За його словами, Туреччина знайде винуватця події "навіть якщо він вирушить на інший кінець світу" і той, хто стоїть за організацією теракту, буде притягнутий до відповідальності.