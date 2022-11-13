В Україні з понеділка знову вимикатимуть світло: список областей [ Редагувати ]
У понеділок, 14 листопада, діятимуть планові відключення електроенергії у низці регіонів України. Про це повідомляє "Укренерго".
Аварійних відключень поки не передбачається.
У понеділок, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
В "Укренерго" зазначили, що в інших областях України відключення наразі не прогнозуються.
Будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження об’єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами. Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло.
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