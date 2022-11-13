"Позиція буде представлена змістовно": Зеленський анонсував виступ на саміті G20 [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що позиція України буде дуже змістовно представлена на саміті "Великої двадцятки" в Індонезії, який розпочнеться 15 листопада.
Про це він сказав під час вечірнього звернення.
Дуже активно готуємося до важливого тижня для України, дипломатичного тижня. Відбудеться саміт "Групи двадцяти" в Індонезії і наша позиція буде представлена дуже змістовно. Ми відповімо на велику кількість питань, які звучать зараз, публічно відповімо, щоб їх чули всі наші люди, усі наші партнери, кожен і кожна, хто нас підтримує.
За словами Зеленського, його звернення відбудеться у вівторок, 15 листопада.
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