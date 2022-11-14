Гайдай розповів, скільки населених пунктів звільнили ЗСУ в Луганській області [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
Українські захисники змогли звільнити вже 12 населених пунктів в Луганській області.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телеканалу Freedom.
"Якщо подивитися на карту та інформацію Генштабу, то вже офіційно маємо 12 населених пунктів", - сказав він.
Гайдай зазначив, що кожен метр звільненої Луганської області дається захисникам дуже важко, тому що росіяни мали час підготуватися і звезти величезну кількість мобілізованих.
Так, за його словами, мобілізовані - не професійні військові, вони погано озброєні та підготовлені. Але це велика кількість людей, які атакують українських захисників.
Гайдай також сказав, що Білогорівка перебуває під постійними обстрілами з боку російської армії, мобілізованих та "зеків". Він додав, що від села залишилася просто територія.
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