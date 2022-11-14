ЗСУ ліквідували ще півтисячі окупантів [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Українські військові за минулу добу ліквідували ще 510 російських загарбників. Загалом країна-агресор за час повномасштабної війни проти України втратила вже 81 370 своїх військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.11 орієнтовно склали:
особового складу - близько 81370 (+510) осіб ліквідовано,
танків - 2848 (+8) од,
бойових броньованих машин - 5748 (+6) од,
артилерійських систем - 1839 (+2) од,
РСЗВ - 393 (+0) од,
засобів ППО - 206 (+0) од,
літаків - 278 (+0) од,
гелікоптерів - 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1509 (+2),
крилатих ракет - 399 (+0),
кораблів /катерів - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4316 (+21) од,
спеціальної техніки - 160 (+0).
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