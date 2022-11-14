Президент України Володимир Зеленський відвідав нещодавно звільнений від російських окупантів Херсон.

"Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни", - сказав він військовим.

Зеленський також подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти росії.

Зазначимо, що Херсон був окупований з 2 березня 2022 року.