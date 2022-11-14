Перші гуманітарні вантажі вже поїхали на звільнену Херсонщину. З березня люди виживали там в окупації: без українських продуктів, без ліків, без зв'язку та інтернету, а останнім часом - ще й без світла та з дефіцитом води... Про першу подорож до Херсона очима волонтерів - далі у сюжеті.

Станіслав Стойков, волонтер:

Зараз ми їдемо. Ми будемо першими волонтерами на Херсонському напрямку. Ми веземо гумдопомогу на Херсонський напрямок. Попереду нас їдуть - поліція, вони дають супровід по документах, я роблю супровід по військовим і позаду нас їде, ще фонд Притули. Ми їм також допомагаємо.

Так везуть перший гуманітарний вантаж до звільненого Херсону. Обабіч дороги - зруйновані будинки та розтрощені АЗС.

Перша зупинка громадського транспорту, і колона гальмує. Волонтери відчиняють двері авто та починають роздавати гуманітарну допомогу.

Херсон - це Україна! І буде українським. …ура!

Людмила теж отримала пакунок. Жінка розповідає, як боялася і хвилювалася, але вірила у визволення міста.

Людмила, жителька Херсона:

Скажем страшновато было, тяжело смотреть на вот эти знамена не наши, когда их снимали не наши. Очень тяжело. В душе было так тяжело, а когда увидели наши знамена - это слезы, столько счастья, что наконец-то пришли наши ребята и вот слышишь, что что-то гремит, думаешь, хотябы не по нашим ребятам. Надеялись на то,что нас не бросят и мы все равно будем Украиной.

Сергій каже: натерпілися усі. Хтось психологічно, а йому дісталося і фізичні знущання. Одного разу чоловік прийшов до сусідів погодувати собак, аж раптом з'явилися рашисти.

Сергій, житель Херсона:

Русские делали злочини. Грабили дом. Я лично собак кормил. Пришли расстреляли камеры, ну вот пытались поставить на колени и тому подобное. Поэтому это было. Дом взломали - зашли. Все что захотели - брали. Поэтому вот такие вещи.

Пан Микола мешкає разом з дітьми та онуками у приватному будинку. Пригадує дні, коли на столі не було навіть хліба.

Микола, житель Херсона:

Немає діти. Все надоїдало було. Як побачили хліб - руки цілували. Вони так плакали, як війна почалася. Ні хліба немає. Ні бутербродів...

Тепер чоловікова онука, Даринка, вже не плаче. Як уміє, дякує військовим за звільнення з-під окупації.

Дарина, жителька Херсона:

Україна - рідний край. Поле, річка, синій гай. Любо стежкою іти. Тут живемо я і ти.

Юлія - волонтерка з Миколаєва. Каже, що продукти для сусіднього Херсона зібрали швидко. І цього разу роздали 600 пакунків.

Юлія Коновалова, волонтерка: