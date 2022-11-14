Під час зустрічі між президентом США Джо Байденом та лідером КНР Сі Цзіньпіном, останній заявив про "стурбованість" щодо війни на території України та виступив за переговори між Києвом та Москвою.

Про це пише пресслужба МЗС Китаю.

Про що говорили Байден та Сі:

голова КНР заявив, що ситуація у відносинах між США й Китаєм не відповідає корінним інтересам двох країн та міжнародної спліьноти. Країни повинні знайти правильний шлях уживання між собою;

за словами Сі, політика китайської партії та уряду є прозорою та має яскраві й чіткі стратегічні наміри. Китай планує й надалі проводити незалежну і мирну зовнішню політику, підтримуватиме систему ООН та міжнародний порядок;

"Ми всебічно сприяємо великому омолодженню китайської нації та модернізації за китайським зразком, продовжуючи брати за відправну точку реалізацію прагнення народу до кращого життя, неухильно проводити реформи та відкритість, сприяти побудові відкритої світової економіки", - пише пресслужба.

Сі зазначив, китайсько-американські відносини не повинні бути грою у якій одна зі сторін буде в програші, оскільки успіх країн є можливістю, а не викликом;

"Китай ніколи не прагнув змінити існуючий міжнародний порядок, не втручається у внутрішні справи Сполучених Штатів, а також не має намірів кинути виклик або замінити Сполучені Штати. Обидві сторони повинні дотримуватися взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідного співробітництва, а також спільно працювати над забезпеченням того, щоб китайсько-американські відносини розвивалися правильним курсом, не позіхаючи та не втрачаючи швидкості, не кажучи вже про зіткнення", - додає МЗС.

Сі зазначив, що Комуністична партія Китаю підтримує свободу, демократію й права людини, однак "Сполучені Штати мають демократію американського типу, а Китай - демократію китайського типу". За словами голови КНР, демократична система не є досконалою, однак розбіжності повинні бути обговорені за умови рівноправного обміну думками;

Сторони, як пише Пекін, домовились:

ефективно використовувати спільну американсько-китайську робочу групу для вирішення низки питань;

підтримувати гуманітарні обміни;

розширити міжлюдські контакти у всіх сферах між двома країнами.

Питання щодо війни в Україні

"Перед обличчям такої глобальної і складної кризи, як українська, є кілька моментів, які заслуговують на серйозний розгляд: по-перше, у конфлікті і війні немає переможця; по-друге, не існує простого рішення складної проблеми; по-третє, необхідно уникати конфронтації між великими державами. Китай завжди був на боці миру і буде продовжувати закликати до миру і сприяти переговорам. Він підтримує і очікує відновлення мирних переговорів між росією і Україною, і в той же час сподівається, що Сполучені Штати, НАТО і Європейський Союз розпочнуть всеосяжний діалог з росією", - пише пресслужба МЗС.