Відмова від діалогу з рф: чи може Захід припинити допомогу [ Редагувати ]
Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив про те, що країни Заходу зіштовхнуться із серйозними наслідками, якщо припинять постачання зброї у відповідь на відмову України від переговорів з росією.
Про це він розповів в ефірі телемарафону.
У публічному суспільстві та просторі все стає відомо. Я можу сказати, що коли у 2008 році нам відмовили у ПДЧ, на той час був інший інформаційний простір, не було тих соціальних мереж, які сьогодні існують. Якщо нам припинять постачання зброї, повірте, світ може вибухнути і тоді розмови про демократію та вільний світ, куди вони мають подітися? Це досить небезпечна річ - припинити нам допомогу.
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