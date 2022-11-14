Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив про те, що країни Заходу зіштовхнуться із серйозними наслідками, якщо припинять постачання зброї у відповідь на відмову України від переговорів з росією.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.