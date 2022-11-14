Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що дві головні загрози для Херсона – це мінування та снаряди окупантів, що не розірвалися, а також можливі обстріли міста з лівого берега Дніпра. Про це він сказав у ефірі національного телемарафону.

Щодо Херсона. Є дві загрози. Перша – це безпосередньо на території, ті речі, які залишили терористи. Йдеться про наявність вибухових пристроїв. На жаль, у нас вже є летальні випадки, коли сапери загинули…

За його словами, другою загрозою для звільненого обласного центру є ймовірні обстріли з боку російської армії.