На яких напрямках йдуть найнапруженіші бої: відповідь Залужного [ Редагувати ]
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний назвав напрямки, на яких окупанти найактивніше атакують. Про це повідомляється у Telegram головнокомандувача ЗСУ.
Утелефонній розмові з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, Залужний сказав:
Ситуація на фронті стабільна та контрольована. Сили оборони, незважаючи на запеклий опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на Харківському напрямку.
За словами головнокомандувача, ворог активно атакує на рубежах Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорськ та Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар'їнка-Павлівка, але успіху не має. ЗСУ тримають оборону завдяки стійкості передових підрозділів та боєздатним резервам.
Генеральний штаб Збройних Сил України продовжує концентрувати зусилля на досягненні стратегічних завдань щодо стабілізації обставин у певних операційних зонах, ведення подальших наступальних дій з метою деокупації всієї країни та недопущення прориву супротивника на дільницях ймовірного наступу.
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