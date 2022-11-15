Окупанти обстріляли Запоріжжя: які наслідки [ Редагувати ]
Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo
У вівторок вранці, 15 листопада, окупанти вдарили по передмістю Запоріжжя. Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Обійшлося без постраждалих.
Запорізьку область продовжують тероризувати росіяни. Наряди поліції обстежують місця "прильотів". Попередньо жертв та травмованих немає.
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