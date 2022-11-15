Заява Зеленського про неможливість "Мінську-3": як відреагували у кремлі [ Редагувати ]
Прес-секретар президента рф дмитро пєсков заявив, що у кремлі вважають заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Україна не погодиться на нові "мінські домовленості" з рф небажанням вести переговори з москвою.
Про це повідомляє "РІА Новини".
Заява (президента України - ред.) Володимира Зеленського на саміті G20 про те, що жодного "Мінська-3" не буде, підтверджує позицію Києва про небажання вести переговори.
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