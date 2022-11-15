Саміт G20: Байден і Ердоган проводять переговори [ Редагувати ]
У вівторок, 15 листопада, президент США Джо Байден зустрівся із турецьким лідером Реджеп Тайіпом Ердоганом. Їх переговори відбуваються на полях саміту "Великої двадцятки" (G20) на Балі.
Про це повідомляє канцелярію турецького президента.
Тим часом турецькі ЗМІ повідомляють, що переговори лідерів відбуваються в готелі Apurva Kempinski в закритому для преси режимі. Однак відео і кадри із зустрічі вже опубліковані в медіа.
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