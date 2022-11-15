Українські ППО збили 70 з понад 90 випущених росією ракет: подробиці [ Редагувати ]
У ході російської атаки 15 листопада 2022 року українські засоби протиповітряної оборони збили 70 з понад 90 випущених ракет.
Про це повідомляє в Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Ворог випустив по Україні більше 90 ракет. Наші ППО збили 70!!! Але є влучання - пошкоджено 15 об'єктів енергетичної інфраструктури", - зазначив він.
За його словами, зараз продовжуються аварійні відключення.
Як зазначив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, відсоток збитих ракет над Києвом ще вищий.
"Я дякую нашим силам Протиповітряної оборони! Сьогодні в районі Києва підрозділами ППО збито 18 ракет з 21. Дякую захисникам нашого неба!", - додав він.
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