Зеленський відреагував на інцидент у Польщі [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Україна вже кілька разів попереджала, що росія не обмежиться нашими державними кордонами. І це сталося сьогодні, коли окупанти вдарили по Польщі.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні сталося і те, що ми давно попереджали. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Російські ракети вдарили по Польщі. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Це питання часу, коли б російський терор пішов далі ", - наголосив президент.
За його словами, чим довше росіяни відчувають безкарність, тим більше буде загроз для всіх країн, до яких можуть дістати ракети країни-агресора.
"Бити ракетами на території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці! Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти. І я зараз хочу сказати всім нашим польським братам та сестрам: Україна завжди вас підтримає! Вільних людей терор не зламає! Перемога можлива, коли немає страху! У нас з вами - немає", - додав Зеленський.
по темі
Сполучені Штати Америки не мають доказів того, що росія вдарила по Польщі ракетами, тому поки що рано передбачати подальшу відповідь НАТО
Останніми днями українські військові встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонської області
Українські військові кожного дня на полі бою просуваються вперед, звільняючи нашу землю від російських загарбників
Українські військові кожного дня на полі бою просуваються вперед, звільняючи нашу землю від російських загарбників
Російська федерація у своїх агресивних діях робить ставку на зиму, щоби показати неспроможність об'єднаної Європи