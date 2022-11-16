Лідери найбільших економік G20 зробили заяву, в якій вони "рішуче засуджують" агресію росії проти України.

Про це повідомляє Reuters.

У декларації, схваленій за підсумками саміту на Балі в Індонезії, йдеться, що "більшість членів рішуче засудили війну в Україні та наголосили, що вона завдає величезних людських страждань і посилює існуючі проблеми у світовій економіці".

Її схвалили всі члени блоку G20, повідомили Reuters три дипломатичні джерела. За даними агентства, документ було ухвалено без будь-яких змін порівняно з проектом, опублікованим у вівторок.

У декларації йдеться, що були "інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій".

Міжнародного права має бути дотримано, а загроза застосування ядерної зброї неприпустима, заявили лідери в декларації, вітаючи причорноморську зернову ініціативу.

У ній також йдеться про те, що центральні банки учасників продовжуватимуть належним чином калібрувати темпи посилення грошово-кредитної політики, пам'ятаючи при цьому про необхідність обмеження "міжкраїнних вторинних ефектів".

Члени підтвердили своє зобов'язання уникати надмірної волатильності обмінних курсів, визнавши при цьому, що "багато валют значно змінилися" цього року.

Другий день переговорів лідерів Групи G20 було перервано екстреною зустріччю для обговорення повідомлень про падіння ракети на території Польщі, що посилило невизначеність щодо економічних наслідків війни рф проти України.