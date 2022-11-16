Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вважає, що росія може бути непричетною до падіння ракет у Польщі.

Про це він заявив на саміті G20 на Балі, повідомляє The Guardian.

За словами Ердогана, причиною інциденту могла стати технічна помилка. Він закликав світових лідерів на саміті G20 не поспішати зі звинуваченнями росії.

"Я зустрічався з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Складається загальне враження, що ця ракета не російського виробництва, і ця заява відкриває шлях до певних фактів, тому не варто наполягати на тому, що ця ракета була запущена з росії. Це буде провокацією", - сказав він.

Президент Туреччини також наголосив на необхідності встановити діалог.

Нагадаємо, що вчора на території Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей. Польські ЗМІ заявили, що, ймовірно, ракети були російськими.