Бруд і сморід: в яких умовах проживали окупанти та як облаштовували свої казарми

Бойові позиції українських бійців, каже Ніна Коломієць, кардинально відрізняються від того, що називають позиціями російські солдати. В наших бліндажах панують комфорт і домашній затишок. А в противника - бруд і сморід.