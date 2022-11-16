ЗСУ знищили ще 630 окупантів та десяток танків: нові втрати росії [ Редагувати ]
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Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 630 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни росія втратила 82 710 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.11 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 82710 (+630) осіб ліквідовано,
- танків - 2871 (+10) од.,
- бойових броньованих машин - 5797 (+24) од.,
- артилерійських систем - 1860 (+10) од.,
- РСЗВ - 393 (+0) од.
- засоби ППО - 209 (+1) од.,
- літаків - 278 (+0) од.,
- вертольотів - 261 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1525 (+14),
- крилатих ракет - 474 (+75),
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4360 (+9) од.,
- спеціальної техніки - 160 (+0).
Найбільші втрати противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.
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