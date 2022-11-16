"Ракетна атака правжній виступ росії на G20": Зеленський хоче швидкої реакції на удар по Польщі [ Редагувати ]
До швидкої реакції на удар російської армії територією Польщі закликав президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє Telegram-канал Офісу президента.
Глава держави нагадав про обговорення шляхів закінчення війни напередодні, після яких армія рф випустила понад 100 ракет по Україні. На його думку, спалені житлові будинки, зруйновані електростанції та проблеми з теплом, світлом та інтернетом закріпили за росією статус держави-терориста.
"На жаль, є людські жертви. При чому не тільки в Україні, російські ракети вчора вдарили по території сусідньої Польщі. Має бути швидка реакція, ця ракетна атака – ось справжній виступ росії на "двадцятці", тому коли я говорю G19, я не помиляюсь, бо росія – терорист, і ми від цього захищаємося, така реальність", – резюмував Зеленський.
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