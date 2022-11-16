Незвичний Балі. На курортному індонезійському острові фінальний відлік до моменту, коли завтра там стартує засідання "Великої двадцятки". Сьогодні на саміт прибувають гості. Про все, що відбувається - розкаже наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко, який перебуває на місці.

Навіть якщо ви й були колись на Балі - острів не впізнати. Ну а тут вперше, тож зовсім складно звикнути і до кількості поліції та військових (а їх тут тільки за офіційними даними зібрали 18 тисяч!), і до контрасту. Між неймовірною природою, що має налаштовувати на релакс, і шаленим темпом цього "політичного тижня". Коли всім точно не до відпочинку - встигнути б усюди потрапити та з усіма поговорити.

Розкішні готелі цими днями стали резиденціями глав держав, які прибули на "двадцятку". Хтось оселився скромно, у "чотирьох зірках". А про Саудівську королівську родину, наприклад, розповідають, що вона повністю викупила на дні саміту один з найкращих готелів на Балі (простим смертним на територію не зайти), та ще й прихопила із собою тисячу охоронців. Чи то для безпеки, чи, щоб похизуватися величчю.

А от розкішними автомобілями похвалитися не вийде. Уряд Індонезії на дні "двадцятки" розпорядився перейти на електричні авто. Тож всередину зони, де проводиться саміт, можуть потрапити лише автобуси та машини з електродвигунами. Це стосується і делегацій, і преси, що з'їхалася з усього світу. Хтось має офіційний статус - супроводжує президентів; хтось прибув сам. Зазвичай на "двадцятку" збиралися журналісти, які пишуть про економіку - адже і сама зустріч була присвячена суто економічним питанням. Але зараз інакше. Представники медіа обов'язково говоритимуть й писатимуть і про війну, і про ситуацію в Україні.

Бетані, журналістка видання Axios:

Ми дуже детально висвітлюємо хід цієї війни в Україні із самого її початку. І максимально цікавимося будь-якими темами, які з Україною пов'язані. І я хотіла б про це дізнатися так багато, як тільки зможу протягом "великої двадцятки".

Мішель, журналістка індонезійської інформагенції:

Я про війну в Україні сама не писала, але ця тема для всіх нас є цікавою, адже бачимо - війна між росією та Україною викликає серію проблем і конфліктів і в інших частинах світу. І ми це бачимо!

Через війну і через те, що вона змінила світ, українська тема протягом цих днів буде постійно обговорюватися на Балі, переконує дипломат, який представляє Україну в Індонезії.

Василь Гамянін, посол України в Індонезії:

Звичайно, буде українська тематика. Вона буде домінувати, я в цьому не сумніваюся абсолютно. І дуже важливо розуміти, що при предметному розгляді війни в Україні світовими лідерами мають ухвалюватися конкретні рішення. Не просто обговорення - що відбувається, і що із цим далі колись робити. Це мають бути предметні, дуже конкретні рішення.

І якщо країни ЄС чітко називають війну війною, агресію агресією, то (і це теж не секрет) серед учасників G-20 є держави, які розмито говорять про "конфлікт", бо побоюються зіпсувати відносини із росією… Їх марно просити про зброю. Тож українські учасники дискусій сподіваються переконати представників таких держав хоча б обмежити торгівлю з росією.

Кіра Рудик, народний депутат України:

Єдиний спосіб для того, щоб світ мав, що їсти; єдиний спосіб для того, щоб у нас було чітке передбачуване майбутнє - це перемогти у війні з росією. І ми готові це робити, ми це робимо. Але нам потрібна підтримка! І якщо ви не готові підтримувати нас зброєю, якщо ви не готові підтримати нас грошами - так підтримайте нас санкціями. І тим, щоб не давати росії можливості продовжувати війну.

З неофіційних розмов з учасниками делегацій (зокрема, американської) я почув, що тема України буде максимально широко обговорена під час двосторонніх зустрічей. Зокрема, між президентом Байденом і Ердоганом і Сі Цзіньпіном.