Удар по Києву: загинула літня жінка [ Редагувати ]
Мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що внаслідок вчорашнього масованого ракетного удару по Києву загинула літня жінка. Про це він повідомив у Telegram.
Крім того, російські ракети пошкодили два житлові будинки.
2 житлових будинки пошкоджені внаслідок вчорашньої масованої атаки на столицю. В одному з них загинула літня жінка.
У результаті обстрілу під’їзд п’ятиповерхівки у Києві отримав значні ушкодження. Жителів евакуювали та відселили. Частина з них вирішила пожити у родичів та знайомих.
Наразі комісія оцінює ступінь пошкоджень, щоб розпочати відновлення будівель.
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