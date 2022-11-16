Мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що внаслідок вчорашнього масованого ракетного удару по Києву загинула літня жінка. Про це він повідомив у Telegram.

Крім того, російські ракети пошкодили два житлові будинки.

2 житлових будинки пошкоджені внаслідок вчорашньої масованої атаки на столицю. В одному з них загинула літня жінка.

У результаті обстрілу під’їзд п’ятиповерхівки у Києві отримав значні ушкодження. Жителів евакуювали та відселили. Частина з них вирішила пожити у родичів та знайомих.

Наразі комісія оцінює ступінь пошкоджень, щоб розпочати відновлення будівель.