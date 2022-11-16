У середу, 16 листопада, президент США Джо Байден заявив G7 і партнерам по НАТО, що в Польщі могла впасти ракета української протиповітряної оборони. Про це повідомляє джерело Reuters в НАТО.

Зазначимо, що раніше Байден сказав журналістам в Індонезії в середу, що ракета навряд чи була випущена з росії.

Президент США також екстрено збирав лідерів G7 і Євросоюзу на тлі можливого удару росії по Польщі.